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中兴发内部信：美方制裁不公，将通过法律手段解决

2018-04-20 15:41 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：距离美国商务部发布 7 年禁令已经过去了 4 天，今天中兴通讯董事长殷一民发内部信公布制裁事件全过程。殷一民表示，在过去一年中，中兴公司一直恪守“出口管制合规乃是重中之重”的原则，绝不会犯过去的错误。殷一民称美国方面的制裁对中兴极不公平，不能接受，将通过法律手段来维护自身利益。

同时，殷一民也在内部信中呼吁员工保持清醒头脑，理智、客观看待此事件，避免过度情绪化。公司承诺，在律师同意的情况下，将向全体员工如实披露最终的调查结果。

此前，央视也曾评论称美方制裁尺度太不正常，称此番行动不但会影响中兴，而且还会影响成百上千的美国关联企业，将会动摇国际社会对美国投资和营商环境稳定的信心。

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以下为内部信全文：

董事长殷一民：风雨同舟，砥砺前行

公司全体同事：

距离 2018 年 4 月 16 日获悉美国商务部对公司激活拒绝令，已经过去了四个昼夜，事件引起了全体员工、家属及社会各界的高度关注。

公司第一时间成立危机应对工作组，全面评估该事件对公司及员工带来的影响，与各方保持积极沟通，以最大的努力来推动事件的解决。在此期间，公司全体员工团结一致，坚守工作岗位，做好本职工作，用实际行动与公司共渡难关，感谢大家!

我们身处复杂的国际形势，机遇与挑战同在。在过去一年多的时间里，我们将合规作为公司战略基石之一，恪守“出口管制合规乃是重中之重”的原则。公司遵守美国出口管制法律，并认真履行 2017 年 3 月与美国政府多部门签订的相关协议义务，按期缴纳超过 8 亿美元的罚款。仅 2017 年公司就投入超过 5000 万美元用于出口管制合规工作，并计划在 2018 年投入更多资源。公司支持美方指派的独立监察官(以下简称“监察官”)进行包括访谈、文档提交、系统测试在内的各项监管工作，累计输出文件超过13. 2 万页。

公司从管理层到员工，全员参与，上下齐心，致力于建设业界一流、规范、可持续的合规管理体系。经过持续努力与推进，我们已组建专业的合规团队，构建和优化公司进出口管制合规管理架构、制度和流程;引入和实施SAP贸易合规管控工具(GTS)，推进IT自动化管控，开展覆盖全球超过65， 000 名员工的通识性合规培训以及超过45， 000 名员工通过特定关键岗位的合规培训，在合规文化与制度建设方面取得了巨大的进步。

在合规建设推进过程中，我们吸取过去的教训，及时纠正，绝不再犯过去部分管理干部曾经犯过的错误。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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