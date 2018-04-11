区块链是什么？如何用一句话通俗解释区块链

站长之家(Chinaz.com)注：很多人可能跟小编一样，为了搞懂区块链的概念，看了无数篇文章，但是很多说的都是大概念。虽然每个字都看得懂，但是连在一起就看不懂了。那么，区块链到底是什么东西呢?如何用一句话通俗解释呢?下面是小编整理的回答，希望对大家有用。

最精辟解释：

区块链就是一条信息多方确认并存储于多个地方。

举例解释：

如果领导偷情被你撞倒，你还没来得及举报就被领导处理了，因为你是举报的中心，控制中心就解决了麻烦。但是如果偷情的时候被摄像头摄像直播到大街上，被无数眼睛看到，虽然只是短短几十秒，他们简直不敢相信自己的眼睛于是彼此对账达成共识。这个时候领导就没办法了。这就是区块链。

你男朋友答应给你买香奈儿，你们请了一个担保人为此做担保，支付宝就在这份契约中担当了担保人的角色。你男朋友答应给你买香奈儿，然后把这条信息发给所有亲朋好友，在全世界形成契约，如果不履行，直接影响他在银行/公司等各个社会角色的信用值，这就是区块链。

类似于中央电视台，它就代表了新闻消息的中心化，我们是需要通过这个媒体渠道来获取消息，但是区块链去中心化是我们每个人都可以成为新闻的消息源，不用受制于这个大众传播，而且媒体要用我们提供的消息是要付钱的。