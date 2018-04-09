两女孩求职被拐卖，招聘网站成不法分子作案工具

站长之家(Chinaz.com)注：近年来，大家找工作基本上都是通过互联网招聘平台。通过网络，求职者可以同时浏览多家企业，再从中选择合适的投递简历，省时省力。但，由于不少网络招聘平台缺乏监管和审核，导致不少初入社会的少年掉进诈骗团伙的陷阱。

据解放日报消息，近日，小菲就因通过网络招聘平台求职被拐，面试的酒吧老板胡某以上海KTV服务员的工资更高为由，将其骗至上海卖给开按摩店的谷某。期间，谷某不但扣押小菲的手机和身份证，而且还强迫其卖淫。强烈反抗的小菲趁店里人少时偷偷逃走，一家饭店的好心人将其送上了公交车。公交车司机了解情况后，将其送到了派出所。

随后，警方又从谷某处解救了另一名女孩。该女孩也是通过该招聘网站寻找服务员工作时被骗的。为此，上海闵行区检察院就对多名通过互联网招聘网站拐卖妇女的犯罪嫌疑人提起公诉。犯罪嫌疑人谷某、胡某分别被判处有期徒刑六年和十年零六个月。

当然，除了犯罪嫌疑人外，互联网招聘平台也有很大的责任。就是因为太多网络平台本着“没有能力进行审核”的态度，才让犯罪分子有可乘之机。