快手CEO道歉：重整社区运行规则 建立青少年保护体系

站长之家(Chinaz.com) 4 月 3 日消息 继平台出现假货仿制短视频之后，快手平台近日再度被爆出现大量未成年妈妈视频等低俗内容。随后，快手官方对外致歉并针对相关视频和账号进行删除和查封处理。

今天早间，快手CEO宿华正式发表《接受批评，重整前行》一文，其在文中郑重的向公众道歉。并表示社区运行用到的算法是有价值观的，因为算法的背后是人，算法的价值观就是人的价值观，算法的缺陷是价值观上的缺陷。

在整改方面，宿华表示快手将重整社区运行规则，将正确的价值观贯穿到算法推荐的所有逻辑之中，坚决抵制和删除违法违规及色情低俗视频，建立专门的青少年保护体系，打造一个风清气朗、健康向上的负责任的互联网社区。

值得一提的是，此前快手针对有关问题采取的措施为，查删了数百个以低龄怀孕进行炒作的视频，对个别影响恶劣的账号直接封号。关闭关联推荐功能，在搜索入口进行拦截，增补了审核规则，升级人工智能识别系统，发现用户上传相关内容，将对上传账号立即处理，严重者直至封禁。

对此，有网友表示，这是亡羊补牢之举，但愿不要再犯同样的错误，否则最后只能自己作死了。