米粉节再爆良心价 50英寸电视不到2000元

当当当当，小米MIX2S、小爱音响和有电竞性能的怪兽小米游戏本已经开启了预售活动，早被他们种草的小伙伴们，已经开始自由的~拔草啦，交上预付金，在4月3日米粉节第一天支付尾款即可坐等收货了。众所周知，每年的米粉节都是撒了欢地送福利，就怕你get不到，这个时候，拿了米粉节攻略，手速快姿势帅的人都大赚了一笔。这不，今天小米公布了小米4A 50英寸的电视秒杀价1999，白菜价的大便宜啊！

买过小米电视4A 50英寸电视的人都用起来怎么样？超窄边框设计，精致优雅，可与家居很好的融为一体。4k超高分辨率屏，呈现精致的图像细节，强大的视觉冲击，让你身临其境，跨越时间和空间沉浸其中。配备的蓝牙语音遥控器，一句话找片，你只要对着遥控器说出比如“适合八岁小孩看到的片”“不想看恐怖片，不要付费的，要最火的”又或是看片时“快进到第53分21秒”、“明天上海天气怎么样”的需求， 人工智能语音系统都能帮你实现。最酷炫的是，还能遥控智能设备，支持各种小米智能家居设备。

米粉节多种尺寸电视开启最低秒杀模式，喜欢大屏的小伙伴，可以了解一下小米电视4A 65英寸电视，毫无疑问屏大，杜比音效，以后不用去电影院，在家就能尽享私人影院的美好体验，更有高性能处理器，满足你对速度的追求。查阅小米官网可以发现，这款4A 65英寸的电视产品标准售价4999，米粉节当天有秒杀大狂欢，最低会降到4000以下吗？那太crazy了，可以期待一下。

在内容为王的时代，小米电视有爱奇艺、优酷视频、腾讯视频、搜狐视频和PPTV等国内视频巨头的加持，打开小米电视，便可以看见它杂志式排版PatchWall拼图墙系统，超级时尚新颖，还会根据每个人的观影习惯，进行大数据分析后推送影片，瀑布式的精美图片与文字的结合赏心悦目，内容持续增长，热门大片、综艺、电影尽在小米电视，简直棒极了。

不止如此，米粉节小米电视全线产品，都有折扣。4月3日-4月10日米粉节，走过路过不要错过。

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