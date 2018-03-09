优酷诉今日头条未经许可擅自播放《战狼2》 索赔100万

站长之家（Chinaz.com）3月9日消息：近日，优酷以侵害作品信息网络传播权为由，将今日头条和运城阳光传媒公司诉至法院，因其为今日头条未经许可擅自向用户提供链接播放《战狼2》。并要求二被告立即停止提供《战狼2》的网络服务，并赔偿经济损失及合理支出共计 100 万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告优酷诉称，《战狼2》是由吴京执导的动作、战争、军事类型的电影，中国票房收入首位，且是首部跻身全球票房top100 的中国电影。优酷在支付巨额版权费用后取得了《战狼2》独家信息网络传播权等权利。根据授权期限，该影片自 2017 年 11 月 3 日通过优酷网独家首发。经公证证实今日头条网站向用户提供了《战狼2》的定向链接服务，所链接的“阳光宽频网”系由运城阳光传媒公司所运营。经查，“阳光宽频网”未取得《战狼2》作品的合法使用权，今日头条对此未进行合法有效的审查。

优酷认为，基于以上事实，今日头条和运城阳光传媒公司未经优酷许可，为其商业目的将未取得使用授权的涉案作品《战狼2》在网络上予以传播，其主观上具有过错，客观上给优酷造成了损害后果，今日头条和运城阳光传媒公司的行为构成侵权，应当承担侵权、赔偿损失等相应的民事责任。

目前，此案正在进一步审理中。