微博又关闭一波低俗娱乐号，“八组”们被整惨了

站长之家(Chinaz.com) 3 月 5 日消息 今年年初，针对平台明星炒作、低俗色情等内容，网信办约谈新浪微博，并责令其自查整改之后，微博平台对于低俗娱乐号监管也越来越严格了。

今天，微博宣布了一则《关于关闭发布低俗娱乐信息账号的公告》，公告表示为了切实履行主体责任，弘扬社会主义核心价值观，营造健康向上的主流舆论环境，微博有关法律规定和社区规则，对发布传播低俗娱乐信息、侵犯公民隐私内容的@娱扒叔(粉丝448808)@八鹅揭秘(粉丝614214)@八组娱乐速递(粉丝217244)@八兔每日专用(粉丝 123 万)@娱乐区老季(粉丝6696)等 5 个账号予以关闭。此外，还对@八组兔区友谊吧八卦每日搬(粉丝 45 万)@八组兔区爆料(粉丝 121 万)@八组新闻( 70 万)@八组兔区娱乐速报(粉丝 110 万)@八组兔区每日专用(粉丝 23 万)等 19 个账号予以禁言 30 到 60 天。并对此类信息和账号继续加大清查力度。

官方表示，遏制低俗炒作之风，营造健康向上的主流舆论环境和良好的网络生态，需要进一步深刻领会和贯彻执行相关法规规定，微博将继续以弘扬社会主义核心价值观为基本原则，做好娱乐资讯领域的管理工作。

对此，不少网友表示看到“八组们”被封号和禁言，简直大快人心。



