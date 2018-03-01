不满被质疑哈佛研究员身份造假，高晓松怒起诉索赔百万

站长之家(Chinaz.com) 3 月 31 日消息 前不久，网上发布了几篇文章，称高晓松的哈佛研究员身份是假的。为此，高晓松将发布相关文章的公司包括深圳市葵州虫害防治服务有限公司、新浪微博、百度公司上诉至法院，三案总计索赔121. 5 万。

据悉，高晓松诉称， 2018 年 2 月 8 日，深圳市葵州虫害防治服务有限公司在其运营的微信公众号“凤凰欧洲”上发布题为《矮大紧洗黑录：高晓松买哈佛大学身份骗粉?》的文章; 2 月 8 日，新浪微博注册的用户“凤凰卫视欧洲台”官方微博利用其新浪微博空间发表标题为《矮大紧洗黑录：高晓松买哈佛大学身份骗粉?》的微博长截图; 2 月 6 日、 2 月 10 日，百度百家号用户“娱乐大海”、“娱乐中间站”、“中青在线”利用其百度百家号空间发表标题为《反转!方舟子打脸高晓松：哈佛研究员的身份是假的，别被矮大紧骗了》、《高晓松入职哈佛大学研究员，遭方舟子打脸：自己掏钱，骗国内粉丝》、《矮大紧洗黑录：高晓松买哈佛大学身份骗粉?》的百家号文章。三运营平台均谣传高晓松“花钱当研究员”、“入职哈佛被打脸”、“不够格当研究员”等，对高晓松进行诽谤，并声称高晓松在采访过程中十分“谄媚”，采用了“抱大腿”、“狗腿”、“生意饭局上互捧互夸的油腻大忽悠”等侮辱性的语言、文字对其人格进行诋毁，给其名誉、声誉及社会形象造成恶劣、负面影响，严重阻碍其正常工作和生活。涉案文章引起大量的负面评论，如“高晓松微博里透露的是自己很厉害，让人觉得哈佛请他去的，现在方舟子爆料是他自己去求人让他进的……我认为高晓松这是对我们的欺骗”、“小编最后总结有问题啊，他就是一个学富五车，才高八斗的才子也是一个骗子啊。”等。据检索，“凤凰欧洲”微信公众号发布的文章还被转载到搜狐网、腾讯网等网站，并在其自身运营的微博平台发布，给高晓松造成严重的负面影响。

高晓松认为，“凤凰欧洲”、“凤凰卫视欧洲台”、“中青在线”作为专业的新闻媒体运营者，未尽其应有的注意义务，利用高晓松的名人效应，恶意发表关于高晓松子虚乌有的虚假信息并进行持续传播，并发表对高晓松具有人格侮辱、人身诽谤的文字评论，属于恶意侵权，依据我国相关法律之规定，构成对其名誉权的严重侵犯，理应承担侵权责任。同时，新浪微博和百度分别作为微博、百度百家号的运营商，在为用户提供网站运营服务的同时，亦对用户的使用行为负有管理、注意义务，并应承担相应的法律责任。用户发表的不实言论，新浪微博、百度作为网站的经营者，对此负有积极删除、断开链接义务，但二者至今尚未对上述信息、文章链接进行删除。“凤凰欧洲”、新浪微博、百度的行为构成对其名誉侵权，给其造成严重的经济损失和精神损害，且该行为违反了社会公德，扰乱了互联网传播秩序，损害了社会公共利益。

目前，三案正在进一步审理中。