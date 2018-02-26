董明珠开年给员工送了个大礼：人均每月加薪1000元

站长之家(Chinaz.com) 2 月 26 日消息 在各大企业中，董明珠为格力员工的发放的福利还是相当令人羡慕的。继 2016 年 11 月份格力电器全员每月加薪 1000 元后，今年刚过完春节，董明珠又给格力员工加薪了，人均每月加薪 1000 元。

据悉， 2 月 25 日，格力电器工会宣布，鉴于在 2017 年取得的优异成绩，为了让大家共享发展成果，公司决定，按照人均每月加薪 1000 元的总额度，根据绩效、岗位给员工加薪。这次并不是格力所有员工都能加薪，要求员工入职满 3 个月的(特殊议薪人员除外)，并且根据员工的绩效、岗位给予加薪。

据资料显示，格力电器约有 7 万多名员工，这次加薪每年将至少增加8. 4 亿元成本。董明珠董事长在新年讲话中表示：“格力未来的发展，不再是一个简单的多少千亿的目标，而是希望通过这个目标的实现，让大家的生活更加幸福美满，在精神上有收获，在物质上有收获。”

对此，网友纷纷点赞表示，董大姐的确够大方，实实在在的考虑着员工的利益，实实在在的企业家。

以下为格力电器工会公告全文：

格力电器工会致全体同事的一封信

全体同事：

在新春开工的第一天，董明珠董事长面向全体干部员工发表了重要讲话，从企业价值观、销售管理、质量管理、成本管理、创新能力五个方面为新一年公司发展指明了方向、树立了目标。为此，工会号召全体同事紧密围绕董事长“奋斗永无止境、改变掌控未来”的讲话主题，结合自己的岗位实际，深入学习、贯彻落实董事长的讲话精神，制定工作计划、部署工作任务，以饱满的工作热情和昂扬的斗志，迎接 2018 年的到来，再创辉煌!

董明珠董事长在新年讲话中表示：“格力未来的发展，不再是一个简单的多少千亿的目标，而是希望通过这个目标的实现，让大家的生活更加幸福美满，在精神上有收获，在物质上有收获。”

在此，我们也告诉大家一个振奋人心的好消息：鉴于在 2017 年取得的优异成绩，为了让大家共享发展成果，公司决定，按照人均每月加薪 1000 元的总额度，根据绩效、岗位给员工加薪。目前，人力资源部正在制定实施细则。这一决定，是董事长新年讲话精神的最佳体现，同时也是公司对每位员工关爱的最佳体现，让我们每个格力人共享家一般的温暖。

幸福是奋斗出来的!只有公司越来越好，我们格力人才能更好地实现价值，收获成果。 2018 年的春天已经到来，所谓“一年之计在于春”，站在这个新的起点，我们一定要不忘初心、牢记使命、勇于拼搏、敢于担当，在各自的岗位上继续奋斗，做出新的更大的贡献，以实际行动推动公司从一个胜利走向另一个胜利，让我们的明天更美好!

格力电器工会

2018 年 2 月 25 日