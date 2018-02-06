微信又内测新功能：双向删好友、朋友圈自定义分组等

站长之家(Chinaz.com) 2 月 6 日消息 前不久，微信上线了账号切换和发现页管理功能备受用户好评，日前又有消息称微信正在内测新功能，除了有语音进度条以外，还有一大波新功能。

据悉，内测的语音进度条功能让用户可以将长语音拖到指定的时间开始播放，这样可以少听一些废话了。

此外内测版本中还新增了以下功能：

1、支持双向删除好友功能，在进行删除好友操作时，有“删除联系人”和“删除，并将自己从对方好友里删除”两个选项。这样一来，自己就不会出现在已经删除好友的列表中了。

2、朋友圈自定义分组功能，朋友圈可以设置朋友、家人、同事等分组，选择分组来耍朋友圈可以避开一波烦人的广告了。此外，朋友圈还有新增了忽略查看以及照片设权限查看。简单的说就是让用户不想看的都可以不看了。

3、微信群增加管理员和禁言的功能，除了群主，可以拉管理员一起管理群了。

4、内测版本中还新增了将订阅号进行“分组和批量删除”的功能，对于关注一堆订阅号而根本没去阅读的用户来说，这个功能相当的实用。对于这波新功能，你期待吗?