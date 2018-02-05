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QQ公布春节红包新玩法：用步数抢“走运红包”

2018-02-05 15:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）2月5日消息：今日，腾讯公布了QQ春节红包新玩法，除夕当天用户可回顾 2017 年运动步数抽取红包，春节期间每走满 100 步可抽取一次红包。比如贴个春联 200 步可抽 2 次，走亲戚 4600 步可抽 46 次，每天最多可以抽取 100 次走运红包。

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据了解，QQ在春节期间将会派发 2 亿“走运红包”，分为两种玩法。除夕当天，所有用户都可以查看 2017 年全年在“QQ运动”中积累的总步数，并领取红包。从初一至初三每天早上9： 00 开始至晚23： 50 截止，用户可以在任意时段下拉手机QQ对话列表，或者通过“QQ运动”入口参与抽走运红包。

活动期间，每天的12：00~13：00、17：00~18：00、22：00~23： 00 三个时段，用户也可以在手机QQ界面右上角挂件入口进入活动。用户每走 100 步即可获得一个抽红包机会，每天最多可以换取 100 次抽红包机会。

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自除夕19： 00 开始至23：30，手机QQ界面右上角会有挂件入口，下拉进入后即可浏览 2017 年QQ运动步数总结，并领取四个“走运红包”。

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