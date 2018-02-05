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2018 支付宝集五福攻略玩法大全，瓜分 5 亿元现金红包

2018-02-05 15:34 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 2 月 5 日消息   春节又要到了，支付宝今年依旧延续了往年集五福抢红包的玩法。那么今年支付宝支付宝集五福卡有什么攻略妙招吗?

今年支付宝的五福卡还是“富强福、和谐福、友善福、爱国福、敬业福”，同时也有“万能福”。用户集齐了五福，将分享 5 亿元现金红包，预计有2- 3 亿用户能分到红包，个人最高 666 元。

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支付宝寄五福卡官方攻略如下：

1、 2 月 6 日到 2 月 15 日期间，通过支付宝AR扫任一福字，就有机会获取一张福卡;或者根据屏幕提示，用AR扫一扫身边好友“五福到”手势也有机会获得福卡。

2、 2 月 8 日到 2 月 15 日期间，打开蚂蚁庄园，点击小鸡领取金蛋卡，使用金蛋卡可收取金蛋，点击收金蛋就有机会获得福卡。

3、 2 月 11 日到 2 月 15 日期间，参与蚂蚁森林浇水活动(好友或合种的树均可)都有机会获得福卡。

值得注意的是，如果是钻石会员还可专享 3 张万能福，转化成任何一张自己需要的福卡。此外，朋友之间可转赠福卡，传递福气。

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