随行无人机“御” Mavic Air首次亮相厦门 带来“人工智能+航拍”新体验

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 26 日消息，神州数码集团与其合作伙伴 DJI 大疆创新今天在厦门举办了“御” Mavic Air 随行无人机新享会。在活动现场，近百名来宾亲手体验了这款大疆最新发布的无人机，感受“人工智能+航拍”新体验。

智慧无人机首次亮相厦门

“御” Mavic Air 是大疆于本月 23 日全新推出的消费级航拍无人机，此次新享会是其与厦门用户的首次见面。该款飞行器完美平衡了性能与便携性，其自重仅 430 克，体积与手机相当，真正做到了“极致便携”;更配备 4K 三轴云台相机， 最长飞行时间达 21 分钟。







“御” Mavic Air 具备超越业界的人工智能技术，其引入了 FlightAutonomy 2. 0 系统，将机身内的 15 组传感器与 7 个视觉传感器紧密融合，结合 VIO (视觉惯性里程计)技术、全新飞控导航算法和两套独立互补的融合算法，令飞行前所未有的平稳。





新享会上，神州数码集团智能互联本部的大疆产品经理向来宾演示了“御” Mavic Air 全新的高级辅助飞行系统功能 (Advanced Pilot Assistance Systems，APAS)。作为大疆在无人机轨迹规划技术方面所取得的最新成果，APAS 能令飞行器实时“看见”周边环境。演示人只需向前方打杆，“御” Air 就能通过环境感知系统，智能规划绕行轨迹，在复杂环境中流畅穿梭。

而在稍后的试飞环节，现场来宾亲手体验了“御” Mavic Air 的轻巧灵动。在全新推出的人机交互方式“慧拍”模式下，嘉宾们仅用手势就可操控飞行器平稳起飞，流畅飞行、拍摄，最后安全落回地面，令在场嘉宾惊喜不已。

旅游达人分享旅行航拍技巧

新享会上，资深大疆用户及旅行摄影师贝爷贝克斯也分享了他用“御” Mavic Air 旅行航拍的经验技巧：“‘御’ Mavic Air 强大的性能和完善的智能功能让我的创作有了更多的可能性，相信也会给热爱旅行的用户带来全新的视角;比如新的智能功能小行星模式和彗星模式，就能让用户轻松获得别致而震撼的航拍大片。”

贝爷贝克斯也向现场来宾展示了自己使用“御” Mavic Air 拍摄的作品，他认为“御” Air 有着“无形之美”：“真正强大的科技会让用户感受不到科技的存在。‘御‘ Air 的便携性超出想象，可以轻松收进随身背包，在徒步、登山等运动中携带也几乎感觉不到它的存在。这正是强大科技的完美体现。”

福建具有巨大的无人机消费潜力

继 2015 年与大疆合作以来，神州数码集团代理的大疆无人机产品在全国的销售额逐年稳步增长，神州数码集团也表示非常看好航拍无人机的市场前景。为了让更多人感受航拍无人机的飞行乐趣，神州数码集团已与大疆合作举办了 150 场产品体验活动，为众多爱好者送上了免费的教学与试飞体验。

大疆创新则表示，厦门拥有大批消费力强大的中产阶级，更是全国最热门的旅游目的地之一，绵长的海岸线和优美的海岛非常适合旅游航拍。作为全国最热门的旅游目的地之一的厦门汇集丰富多采的人文景观和景色绮丽的生态风光，每年都吸引着过半亿的游客到访，可辐射带动周边多个省市，是大疆重点布局的核心城市之一。

据介绍，大疆及其合作伙伴已在厦门、福州、泉州等地开设 10 家授权体验店。今后也将进一步搭建更完善的销售产业链，为消费者提供便捷的体验和购买渠道。

培训方面，大疆已在厦门和福州两地开设了“慧飞无人机应用技术培训中心”，提供无人机影视航拍技术、植保技术、巡检技术、安防技术等专业课程，培养更多符合市场需求的专业人才。

在 2017 年，大疆已在福建举办了 5 场新飞手训练营。 2018 年，大疆也将继续开展此类无人机科普教育活动，让更多市民零距离接触到领先全球的航拍无人机产品。

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