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QQ钻皇发布暂停运营公告：钻皇铭牌及官网将下线

2018-01-24 16:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 1 月 24 日消息   对于热衷开通QQ钻石会员的用户来说，对QQ钻皇应该不会陌生。近日，QQ钻皇官方发布了暂停运营公告，公告称由于运营策略的调整，钻皇会员将于 2018 年 4 月 1 日暂停运营。

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此外，QQ钻皇官方还表示，届时钻皇铭牌及官网将下线，当然相关钻石会员用户仍然可登录QQ会员、QQ黄钻、QQ绿钻查看并使用相应的会员服务。

据公开资料显示，腾讯QQ钻皇业务于 2012 年 5 月份上线，用户需同时开通QQ会员、黄钻、红钻、绿钻以及蓝钻才能成为QQ钻皇，开通后用户可完整享受超过 270 项特权。

以下为QQ钻皇暂停运营公告内容:

亲爱的钻皇会员：

首先，我们由衷的感谢大家给予钻皇的支持与厚爱，由于运营策略的调整，钻皇会员将于 2018 年 4 月 1 日暂停运营。

届时钻皇铭牌及官网将下线，您可登录QQ会员、QQ黄钻、QQ绿钻查看并使用您相应的会员服务。

感谢您的支持和理解，我们衷心期待您继续支持和关注腾讯旗下更多优秀的产品!

钻皇项目组

2018 年 1 月 22 日

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