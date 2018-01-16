只要航空公司同意，就能在飞行时使用手机了

站长之家（Chinaz.com）1月16日消息：虽然一般的手机里面都有飞行模式，但在我们乘坐飞机时空乘人员仍强制要求手机关机。因为我国的民用航空法明确规定：严禁在航空器内使用手机或其他禁止使用的电子设备。

不过，民航局网站刚刚公布了《机上便携式电子设备(PED)使用评估指南》，飞机上使用便携电子设备，尤其是手机成为可能，看来飞行模式解禁不远了。

指南中指出，中国民用航空局为了满足广大旅客需求，根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上便携电子设备使用的条件已基本成熟。

“开放使用100mW以下低发射功率的无线传输功能(包括蓝牙、 紫蜂和工作在2.4GHz 波段的Wi-Fi)的T-PED。”我们使用的手机就属于这类T-PED设备，但在空中使用时应关闭便携电子设备的蜂窝移动通信功能(语言和数据)。在飞行期间，当机长发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自机上乘员使用的便携式电子设备时。机长和机长授权人员应当要求其关闭这些便携式电子设备，情节严重的应当在飞机降落后移交地面公安机关依法处置，并在事后向局方报告。

此项评估指南只适用于按照 CCAR-121 部运行的合格证持有人，并不针对公众。在如何开放在飞机上使用PED的具体问题上，仍在建立相关规范以及进行对机组人员的培训工作。