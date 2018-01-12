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美团打车北京站未能如约上线 曾遭交通部门约谈

2018-01-12 15:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）11月12日消息：1 月 8 日，美团宣布北京用户报名满 20 万人，原定今日( 1 月 12 日)上线的美团打车北京站未能如约上线。

近日，美团打车因未具有网约车经营资质受到北京市交通委的约谈，，要求依法依规开展在北京地区的网约车经营服务。对此，美团打车相关负责人表示，“美团打车坚决遵守政策法规，此前已开始推进北京市网约车许可证的申请工作，不会违规上线运营。在业务筹备和运行过程中，美团打车将依法依规开展网约车经营服务。”

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美团曾于 2017 年 12 月 28 日宣布正式在全国 7 个城市的美团APP上线打车入口。包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门在内的 7 个城市，均已启动“美团打车用户报名”活动。

据媒体报道，为了吸引更多全职司机，美团打车的司机扣点仅为8%，而滴滴快车的平台抽成在20%左右。其他奖励还包括周订单满 150 单奖励 800 元，周订单满 120 单奖励 500 元，周订单满 90 单奖励 300 元。奖励要求为日在线时长 6 小时，听单抢单率50%。

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