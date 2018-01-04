腾讯企鹅号招募200名“企鹅巡捕大队”，强化内容监督

站长之家(Chinaz.com) 1 月 4 日消息 近日，今日头条和凤凰新闻因低俗色情内容被网信办约谈整改后，今日头条便开始大规模招聘内容审核编辑岗位，加强内容审核。与此同时，腾讯内容开放平台也开始招募 200 名“企鹅巡捕大队”，加强平台内容的监督。

1 月 2 日，企鹅号发布了《腾讯内容开放平台“企鹅巡捕大队”招募》的公告，称为强化网民监督机制，净化平台环境，有效处置平台上涉黄、违法及有害信息，腾讯内容开放平台建立了平台监督员机制，面向所有企鹅号作者和用户，公开招募第一期“企鹅巡捕大队”成员共 200 名。

其中招募的成员包括：专业记者、编辑 10 人、企鹅号作者 70 人、普通网友 120 人。“企鹅巡捕大队”的工作任务包括：对平台上的低质量内容进行有效投诉; 有效投诉内容：包括但不限于色情低俗、标题党、抄袭、广告、谣言、旧闻等低质量内容或有害信息;考核标准：每人每月有效投诉不少于 300 篇。

参与的成员工作量达到要求后，将获得一定奖励，比如每月可获得30 Q币，季度考核优秀者获得腾讯系列定制礼品等。



