“扫一扫”分享到微信

动态

被约谈整改后 今日头条招聘2000名内容审核编辑

2018-01-03 15:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

timg (3).jpg

站长之家（Chinaz.com）1月3日消息：遭遇整顿后，今日头条开始大规模招聘内容审核编辑岗位，加强内容审核。

近日，在某招聘网站上，今日头条在天津招募内容审核编辑，每个员工每天需要审核 1000 条左右内容，负责监控审核今日头条平台内容是否违规，薪资约为 4000 至 6000 元/月。该职位要求热爱新闻，关心时事，具有良好的政治敏感度和鉴别力，要求本科及以上学历，党员优先。

此外，今日头条还在北京招聘国际化内容审核编辑，负责审核日语视频，是否存在暴力、色情、恐怖等不和谐内容，要求本科及以上学历，薪资约为 6000 至 12000 元/月。

据了解， 2017 年 12 月 29 日，北京市互联网信息办公室，曾针对今日头条、凤凰新闻手机客户端持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，分别约谈两家企业负责人，责令企业立即停止违法行为。

两天之后，今日头条平台宣布关闭社会频道，将新时代频道设置为默认频道。同时，今日头条集中清理了涉嫌违规的含低质内容的自媒体账号，共封禁、禁言账号 1101 个。

6106a4f0gy1fn3en85vx5j20fa08j0vh.jpg

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

重拾信仰！魅族发布 2018 旗舰耳机「魅族 LIVE 」

[数码日爆]· 01月03日

韩国逾18万人集体起诉苹果，索赔金额达1000亿韩币

[趣咖]· 01月03日

网友狂晒支付宝年账单关键词：“穷”字太扎心

[趣咖]· 01月03日

厉害了！这位“马云乡村教师”结婚 马云还发来了贺电

[趣咖]· 01月03日

外卖小哥嫌商家出餐慢推搡店员遭围殴 网友：以多欺少

[趣咖]· 01月03日

火币确认蔡凯龙任首席战略官 部分工资用比特币支付

[动态]· 01月03日

比你有钱还夫妻恩爱 科技大佬都是撒狗粮的一把好手

[评论]· 01月03日

简直不能再炫 2017 年被这些定制机霸屏！

[数码]· 01月03日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻