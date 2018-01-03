被约谈整改后 今日头条招聘2000名内容审核编辑

站长之家（Chinaz.com）1月3日消息：遭遇整顿后，今日头条开始大规模招聘内容审核编辑岗位，加强内容审核。

近日，在某招聘网站上，今日头条在天津招募内容审核编辑，每个员工每天需要审核 1000 条左右内容，负责监控审核今日头条平台内容是否违规，薪资约为 4000 至 6000 元/月。该职位要求热爱新闻，关心时事，具有良好的政治敏感度和鉴别力，要求本科及以上学历，党员优先。

此外，今日头条还在北京招聘国际化内容审核编辑，负责审核日语视频，是否存在暴力、色情、恐怖等不和谐内容，要求本科及以上学历，薪资约为 6000 至 12000 元/月。

据了解， 2017 年 12 月 29 日，北京市互联网信息办公室，曾针对今日头条、凤凰新闻手机客户端持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，分别约谈两家企业负责人，责令企业立即停止违法行为。

两天之后，今日头条平台宣布关闭社会频道，将新时代频道设置为默认频道。同时，今日头条集中清理了涉嫌违规的含低质内容的自媒体账号，共封禁、禁言账号 1101 个。