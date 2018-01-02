终于等到你！《Pokemon Go》即将登陆中国内地市场

站长之家（Chinaz.com）1月2日消息：在 2016 年推出了热门游戏《Pokemon Go》后，中国内地的游戏玩家就翘首以盼Pokemon Go能快点登录中国。时隔一年多后，内地玩家终于快要等到Pokemon Go的到来了。

据英国《金融时报》报道，增强现实游戏《Pokemon Go》的开发者Niantic近期与网易达成合作协议，这款游戏即将登陆中国市场。

2016 年夏季，《口袋妖怪Go》的人气突然飙升。当时，数亿玩家下载了这款应用。然而到 2017 年，Niantic的营收出现下降。通过在全球最大的移动市场中国推出这款游戏，Niantic有望恢复增长。

据了解，Niantic在近期完成了一轮 2 亿美元融资，投资者中就包括网易。网易的参投为Niantic在中国合法发售游戏提供了一个合作伙伴。 “我们绝对想把我们的现有游戏引入中国市场，”Niantic CEO约翰·汉克(John Hanke)表示，“除此之外，我们还有机会在中国开发游戏，这些游戏将同时面向中国和世界。”