“扫一扫”分享到微信

动态

终于等到你！《Pokemon Go》即将登陆中国内地市场

2018-01-02 16:35 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家（Chinaz.com）1月2日消息：在 2016 年推出了热门游戏《Pokemon Go》后，中国内地的游戏玩家就翘首以盼Pokemon Go能快点登录中国。时隔一年多后，内地玩家终于快要等到Pokemon Go的到来了。

timg (2)_Jc.jpg

 据英国《金融时报》报道，增强现实游戏《Pokemon Go》的开发者Niantic近期与网易达成合作协议，这款游戏即将登陆中国市场。

2016 年夏季，《口袋妖怪Go》的人气突然飙升。当时，数亿玩家下载了这款应用。然而到 2017 年，Niantic的营收出现下降。通过在全球最大的移动市场中国推出这款游戏，Niantic有望恢复增长。

据了解，Niantic在近期完成了一轮 2 亿美元融资，投资者中就包括网易。网易的参投为Niantic在中国合法发售游戏提供了一个合作伙伴。   “我们绝对想把我们的现有游戏引入中国市场，”Niantic CEO约翰·汉克(John Hanke)表示，“除此之外，我们还有机会在中国开发游戏，这些游戏将同时面向中国和世界。”

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

终于等到你！《Pokemon Go》即将登陆中国市场

[动态]· 01月02日

芭黎贝甜诉美团网侵犯商标权 要求赔偿2万余元

[要闻]· 01月02日

震惊！外媒称UC浏览器颠覆谷歌Chrome王者地位

[动态]· 01月02日

易到重大运营调整：全国七城下调易达车型车主佣金

[动态]· 01月02日

打擦边！网店售卖主编席位，最低5千 网友：信用缺失

[趣咖]· 01月02日

360要疯涨？江南嘉捷复牌：开盘15分钟封涨停

[动态]· 01月02日

去年完全是在攒人品？ 盘点将于今年问世的苹果新品

[数码]· 01月02日

比特币开年跌不休 以太坊突然杀出：价值创历史新高

[动态]· 01月02日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻