钱包会消失吗？支付宝发布2017年全民账单

站长之家（Chinaz.com）1月2日消息：不带钱包出门，带手机扫码支付，已成国人新习惯。 2 日支付宝发布 2017 年全民账单显示， 10 笔支付宝支付中 8 笔用手机，移动支付占比超90%省份超过 11 个，而前一年仅一个。

数据显示， 2017 年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%。与此同时，数据显示电商平台上“钱包”的搜索量首次下降。随着支付宝推出收钱码、普及乘车码、支持扫码骑共享单车……只带手机出门，扫码、被扫码已成为中国人的日常，这一年堪称中国的“码年”。

支付宝全民账单显示， 2017 年全国5. 2 亿支付宝用户的移动支付占比为82%;贵州、山西以92%并列第一，均创新高。移动支付占比超过90%的省份超过 11 个，而前一年仅有一个。随着移动支付的场景几乎涵盖各个方面，越来越多的人能不带钱包出门。

2017 年 3 月，两男子坐飞机到杭州抢劫，连抢 3 家便利店却只抢到不到 2 千元现金，连路费都不够。据报道，被抓后两人一直感叹：你们怎么都不用现金的……

别说小编没提醒你： 1 月 3 日起，打开支付宝App，查看自己的 2017 年度账单， 吓得我赶紧卸载了支付宝。