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微信小程序功能升级：小程序间可快速切换

2017-12-28 17:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）12月28日消息：今日，微信团队宣布对小程序功能进行升级。微信在主界面新增了小程序任务栏的功能。小程序菜单进行了升级，并提供小程序间快速切换的功能。同时，开放了小游戏开发文档和开发者工具。”

以下是具体说明

01、新增小程序任务栏功能

为了让用户更便捷地启动和使用小程序，微信在最新版6.6. 1 的主界面中，增加了小程序任务栏。用户可以通过下拉的动作，唤出任务栏，打开最近使用过的小程序或进入小程序历史列表。

微信宣布小程序功能升级：支持小程序间快捷切换

(通过任务栏打开最近使用的小程序)

02、小程序菜单升级，并支持小程序间快捷切换

小程序菜单进行了升级，在原来的 “···” 按钮的右侧，增加了 “圆点” 按钮。

原有的 “···” 按钮功能保持不变，点击 “圆点” 按钮可以离开当前的小程序。

微信宣布小程序功能升级：支持小程序间快捷切换

(小程序菜单操作)

长按 “圆点” 按钮可以唤出多任务切换界面，快捷地打开最近使用过的小程序。

微信宣布小程序功能升级：支持小程序间快捷切换


(长按 “圆点” 切换小程序)

后续将陆续开放自定义导航条的能力，将屏幕更多区域交给开发者来实现。

03、小游戏开发支持

小游戏已于今日正式上线。游戏开发者可以在微信公众平台上查阅小游戏开发文档，下载最新版的开发者工具。

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