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用户骑共享单车时刹车断裂致受伤，起诉摩拜索赔3700余元

2017-12-28 11:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)12 月 28 日消息  骑共享单车发生交通事故或者受伤的情况下，共享单车公司是否需要赔偿呢?日前，一用户因在骑乘摩拜单车时，刹车断裂摔倒在地受伤，将摩拜单车起诉至法院，并索赔3768. 68 元。

  据海淀法院网公开的消息，某共享单车用户称，其在骑乘摩拜单车时，刹车断裂摔倒在地。其多次联系摩拜公司赔偿医药费未果，故将摩拜公司诉至法院，要求摩拜公司赔偿事故受伤的医药费、误工费等合计3768. 68 元。日前，海淀法院受理了此案。

    原告诉称， 2017 年 7 月 10 日，他本人正常使用摩拜单车骑行，由于摩拜单车刹车突然断裂导致其扑摔倒地，其膝盖、胳膊多处磕伤，并使路边行人受伤。随后，其拨打摩拜官方客服电话说明情况，得到的答复是，每位摩拜用户有一份意外保险，可先去正规医院治疗，治疗费用由摩拜公司报销。但是，该用户治疗结束后再次联系摩拜，却被告知要自己联系保险公司，而保险公司答复必须先由摩拜公司报销，经反复与摩拜、保险方面沟通，双方均互相推脱。直至起诉时，用户一直未等到摩拜公司的处理意见答复。原告认为，摩拜没有做到定期维护检查车辆，导致刹车老化失灵引发事故，应当承担全部责任。

    目前，该案正在进一步审理中。

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