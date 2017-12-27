中国联通公布混改后机构精简成效：人员编制减少51.6%

站长之家(Chinaz.com)12 月 27 日消息 今日，中国联通对外公布了机构精简和干部首聘工作成效，其中联通总部部门数量减少33.3%，人员编制减少51.6%。

联通官方表示，中国联通瘦身健体精简机构是推进混改企业内部改革的“第一刀”。自 2017 年 9 月对瘦身健体进行统一部署以来，集团公司成立专门的体制机制改革工作领导小组，系统推进瘦身健体、干部政策等工作，混改以来公司党组仅围绕混改工作就召开 42 次党组会、研究混改议题 52 个，比过去一年的党组会议总数都多。

在工作成效方面，一是联通称机构精简超预期，总部部门数量由过去的 27 个减少为 18 个，减少33.3%;人员编制由 1787 人减少为 865 人，减少51.6%。省分公司现有机构数减少 205 个，减少20.5%;本部管理人员职数减少 342 个，减少15.5%;地市公司机构减少 2013 个，减少26.7%;地市公司班子职数减少 73 个，减少4.2%。全国省级公司管理人员职数减少 415 个，精减率9.8%。

二是干部首聘超预期。在全集团组织进行了机构精简后的管理人员首次选聘工作，截止目前，管理人员平均退出率在14.3%左右。首聘结束后，各级聘任人员签订《业绩任务责任书》。落聘人员参加下级岗位选聘，易岗易薪。

联通还称，下一步中国联通将持续在优化调整组织机构、市场化运营机制、人力资源改革三方面做好机构调整和流程优化工作，推动各项工作常态化动态化。