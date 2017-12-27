90后男子利用花呗非法套现收手续费，获刑两年半

站长之家(Chinaz.com)12 月 27 日消息 今日午间，蚂蚁金服安全中心官方公布全国首例 “花呗套现”非法经营案宣判， 90 后男子杜某某因别人“花呗套现”并且收取手续费，一审判处有期徒刑两年六个月，并处罚金三万元。

据介绍，在 2015 年 11 月 10 日至 2015 年 11 月 13 日期间，杜某跟他的同伙在电商平台通过虚假交易的方式为他人套现，以收取一定比例手续费的方式牟利。在这期间，杜某在全国范围内串通多名电商用户虚构交易共计 2500 余笔，从“花呗”套现共计 470 余万元，从中收取手续费共计 40 余万元。

而在犯案期间，杜某却不知道自己在犯罪，杜某表示“大部分的手续费都给了中介人员，我只得到几千元。我以为套现的是电商用户，我为他们提供帮助不算犯罪。”实际上，利用“花呗”通过虚假交易套现，实质上仍是一种未经有关主管部门批准的资金支付结算行为。

此外，蚂蚁金服安全管理部有关负责人表示，面对新型网络套现诈骗，花呗布下了三道防火墙，这三道防火墙已经拦截了数十万笔可疑交易，阻止了数亿元的损失，将绝大多数的疑似诈骗交易拦截在事前。