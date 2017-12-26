贾跃亭不仅被责令回国，他2套北京房产也遭查封了

站长之家(Chinaz.com)12 月 26 日消息 日前关于贾跃亭的负面消息是一波未平一波又起。除了被局北京证监局责令回国，贾跃亭 2 套北京房产也遭法院查封了。

12 月 25 日，北京法院审判信息网挂出了华福证券与贾跃亭公证债权纠纷案的执行进展。根据法院的执行裁定书显示，华福证券于 9 月 1 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，金额为2. 01 亿元及违约金。

执行中，法院依法对被执行人贾跃亭的银行存款、房屋登记、车辆登记进行了调查，扣划被执行人贾跃亭银行存款130. 94 万元，轮候查封了贾跃亭持有的乐视网10. 24 亿股股份，轮候查封了贾跃亭名下位于北京市东城区东直门外大街x房产和位于北京市朝阳区双花园南里二区x房产。现查明，贾跃亭已经无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。

此外，在 12 月 22 日，北京法院审判信息网还公布了飞毛腿(福建)电子有限公司与乐视控股(北京)有限公司、乐视移动智能信息技术有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书。

法院审查认为，申请人飞毛腿电子的财产保全申请符合法律规定，应予准许，裁定冻结乐视移动、乐视控股名下的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，限额1. 67 亿元，裁定立即开始执行。