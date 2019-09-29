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AMD 16核心锐龙9 3950X：要不要散热器你说了算

2019-09-29 19:56 稿源：站长之家  0条评论
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AMD首次为主流桌面市场打造的 16 核心 32 线程锐龙9 3950X已经推迟到 11 月份，官方正在进一步调校频率和性能，已达到玩家预期。

尽管还要等待一个多月，不过锐龙9 3950X已经出现在了经销商的商品清单中，有趣的是盒装产品编号(OPN PIB)显示为100-100000051WOF，末尾的WOF三个字母意味着没有原装风扇(Whitout Fan)。

AMD 16 核心锐龙9 3950X：要不要散热器你说了算

我们知道，三代锐龙里每一款型号AMD都会附送原装散热器，不同级别的散热器也不一样，型号越高越好，而在AMD官方网站上，锐龙9 3950X的盒装编号为100-100000051BOX，并明确标注附送最高端的幽灵Prism RGB散热器。

AMD 16 核心锐龙9 3950X：要不要散热器你说了算

这款散热器对付热设计功耗105W的锐龙9 3950X是足够的，不过对于这样一款顶级 16 核心产品，肯定会有不少玩家希望能尽可能挖掘其潜力，功耗和发热必然会远超指标，这就需要更好的风冷乃至水冷。

显然，对于这些玩家，再买原装散热器就有些浪费了，所以AMD特意准备了两个版本，只是希望不带散热器的版本，能便宜一些。

锐龙9 3950X官方定价 749 美元，国行预计 5999 元。某香港零售商给出的预售价是 6380 港币，约合人民币 5800 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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