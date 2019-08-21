生产力和娱乐性兼备 三星旗舰平板Galaxy Tab S6在中国发布

8月21日，三星电子在北京举办了三星Galaxy Note10系列新品发布会，三星Galaxy Tab S6也一同亮相发布。作为三星新一代旗舰平板电脑，Galaxy Tab S6集升级版S Pen、屏下指纹识别技术、AKG专业调音、后置双摄以及Bixby等强悍性能和配置于一身，充分激发了人们的创造力，为用户带来高品质生产力的同时兼具娱乐性。



激发创造力与生产力：神奇的S Pen + 升级的DeX模式

三星Galaxy Tab S6搭载的升级版S Pen不只是用于书写与绘画，它也为用户提供了更多发挥创造力的空间，让平板的使用更加便捷和有趣。首先，升级版S Pen新增蓝牙遥控功能[i]与“悬空手势”操作功能，用户可以通过S Pen进行自拍、控制演示文稿、播放音乐和电影。其次，用户只需轻轻点击，便能将“三星笔记”中的手写内容转换为文本文字，还可以将其导出为Microsoft Word等多种格式。

三星Galaxy Tab S6还对DeX模式进行了升级，并可单独购买专用键盘(Book Cover Keyboard)。专用键盘除了采用S Pen笔架、自由角度支架等配置，还新增了一个DeX功能键，用于直接启动或关闭三星DeX，让应用更便捷。

除此之外，三星Galaxy Tab S6的多任务处理能力进一步提升。通过调整窗口的透明度，使用户在观看视频的同时，快速创建笔记，绘制草图，提升工作效率;通过多窗口侧边栏快速启动应用程序，享受多任务处理的乐趣。

注重娱乐性：Super AMOLED显示屏+AKG专业调音

作为三星电子今年重磅推出的旗舰新品，Galaxy Tab S6采用了10.5英寸的Super AMOLED显示屏，分辨率高达2560x1600，实现了高度色彩还原，让画面更加真实，细节更加清晰富有层次感。三星Galaxy Tab S6还采用了窄边框设计，边框仅8.45mm，使画面充满整个屏幕，观影效果非常出色。

音质方面，三星Galaxy Tab S6为用户提供了四个经过AKG专业调音，且拥有杜比全景声技术的立体声扬声器，分布在机身四周，声音可以从四个扬声器发出，立体感十足。三星Galaxy Tab S6所带来的声场非常震撼，还可根据机身水平位置动态调整播放声道，且声源清晰，层次感强。

此外，三星Galaxy Tab S6搭载高通骁龙855处理器，配合6GB+128GB/256GB的存储空间，可以让用户在玩游戏以及观看视频时获得更加流畅的体验。续航方面，三星Galaxy Tab S6搭载了7040mAh(典型值)[ii]大容量电池，为用户带来了更加持久使用时长。

展现科技创新力：后置双摄+光学屏下指纹识别

三星电子非常注重在科技创新领域的持续发展，三星Galaxy Tab S6拥有诸多的创新科技。该机采用1300万像素主摄像头+500万像素超广角摄像头的双摄组合，可呈现出123°超广视野的高清拍摄效果，让用户轻松拍出专业级大片。此外，三星Galaxy Tab S6还支持光学屏下指纹识别功能，并有三星安全解决方案Knox保驾护航，为用提供了更安全、更便捷的解锁方式。





此外，三星Galaxy Tab S6也是三星生态系统的重要组成部分，用户可以借助Samsung Connect应用对多个设备进行管理;结合三星人工智能平台Bixby后，用户也可以通过语音命令轻松控制设备。

由此可见，三星Galaxy Tab S6为满足用户的好奇心、激发用户的创造力、生产力而来，并通过自身强大的配置为用户带来了非凡的娱乐体验。现在，三星Galaxy Tab S6已于中国正式发布，并提供了星空银、天际蓝、珊瑚粉三款配色以满足用户的个性化选择。





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[i] S Pen的遥控距离为10米左右(开放空间)。具体距离需视情况而定。

[ii]典型容量数值是在第三方实验室条件下测得。考虑到根据IEC61960标准测试的电池样品中电池容量的偏差，典型数值为估计的平均值。额定(最小)容量为6，840mAh(额定电池容量)。电池实际寿命可能会因网络环境、使用方式以及其它因素而异。电池最大容量会随着时间和使用而自然降低。