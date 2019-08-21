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三星Galaxy Note 10+ 5G价格发布：12GB+256GB版本售价7999元

2019-08-21 17:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com)8 月 21 日 消息：今日 16 点，三星召开了Galaxy Note10 系列国行版新品发布会，在会上，三星发布了Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+ 5G两款旗舰手机。

屏幕方面，三星Galaxy Note10 配备6. 3 英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1080p +(401ppi)。Galaxy Note10 +拥有6. 8 英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1440p +(498ppi)。两种屏幕都采用了挖孔屏的设计，摄像头开孔位于屏幕顶部正中间，并且都支持HDR10 +和动态色调映射技术。

配置方面，三星 Galaxy Note 10 屏幕尺寸为 6.3 英寸，搭载骁龙 855 旗舰平台，前置 1000 万像素，后置 1200 万主摄+1600 万超广角+1200 万长焦三摄，电池容量为 3500mAh。Galaxy Note 10  售价 6599 元(8GB+256GB)。

三星 Galaxy Note 10+ 5G 屏幕尺寸为 6.8 英寸，搭载骁龙 855 旗舰平台，前置 1000 万像素，后置 1200 万主摄+1600 万超广角+1200 万长焦+3D 景深四摄，电池容量为 4300mAh。Galaxy Note 10+ 5G 售价7999 元(12GB+256GB)。

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此外，Note10 系列的S Pen也进行了升级，可将在三星笔记中的手写记录转换为文字文本，还可以对笔记内容进行自定义，将内容缩小、放大或更改字体颜色，并且S Pen实现了隔空操作，用户在握持S Pen的情况下可以借助手势控制手机的某些功能。

在会上，三星还宣布：三星的 5G 终端已经在韩国的出货量已达 200 万台，三星5G标准专利达到1400+项。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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