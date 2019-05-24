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谷歌 Android 官网移除华为 Mate X 和 P30 Pro

2019-05-24 15:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 24 日消息：据外媒报道，谷歌从 Android 官方网站移除了华为 Mate X 和 P30 Pro 两款手机。

华为

图片版权所属：站长之家

谷歌的官方 Android 网站有一个设备列表，用于显示谷歌及其合作伙伴发布的最新设备。此前在 5G 设备列表中，原本有三星 Galaxy S10 5G、LG V50 ThinQ 5G、华为 Mate X 和小米 MIX 3 5G 等设备，现在 Mate X 已被谷歌移除，仅剩余上述三款设备在列。

TIM截图20190524154348.jpg

图片来自 android

此前谷歌已经将华为 Mate 20 Pro 从 Android Q 名单中移除，该机原本是首批升级 Android Q Beta 版的机型之一。另外，原本与 Pixel 3、Moto G7 和一加 6T 同列的华为 P30 Pro 如今也同样被移除。

而根据国家知识产权局商标局网站显示，华为已申请「华为鸿蒙」商标，其具体发布日期待定。据称这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一集成为一个操作系统，将能兼容全部 Android 应用和 Web 应用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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