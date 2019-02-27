2019 苹果摄影大赛公布，10 幅获奖作品与摄影师详情介绍

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 27 日消息：昨天晚间，苹果公司正式公布了「Shot on iPhone」全球摄影大赛的 10 幅获奖作品。

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在这 10 张获奖照片中，有建筑、自然风光、动物以及人物等多种主题，照片的拍摄者来自于多个国家和地区，所用的 iPhone 包括 iPhone Xs Max 和 iPhone 7 等多种机型。根据介绍，这些作品将会在 Apple 广告、Apple Store 零售店以及在线平台展出。

苹果公司的「Shot on iPhone」摄影大赛由专业摄影师和 iPhone 相机专家组成的大赛评审组评选出 10 幅获奖作品，全球的评审组成员包括 Pete Souza、Austin Mann、Annet de Graaf、Luísa Dörr、陈漫、Phil Schiller、Kaiann Drance、Brooks Kraft、Sebastien Marineau-Mes、Jon McCormack 和 Arem Duplessis，他们也纷纷针对获奖作品发表了自己的见解和感言。

苹果官网关于 10 幅获奖作品与摄影师的详情介绍：https://www.apple.com/cn/newsroom/2019/02/apple-highlights-best-photos-shot-on-iphone-around-the-world/