“扫一扫”分享到微信

数码

2019 苹果摄影大赛公布，10 幅获奖作品与摄影师详情介绍

2019-02-27 15:10 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com)  2 月 27 日消息：昨天晚间，苹果公司正式公布了「Shot on iPhone」全球摄影大赛的 10 幅获奖作品。

拍照，手机

图片来源图虫：已授站长之家使用

在这 10 张获奖照片中，有建筑、自然风光、动物以及人物等多种主题，照片的拍摄者来自于多个国家和地区，所用的 iPhone 包括 iPhone Xs Max 和 iPhone 7 等多种机型。根据介绍，这些作品将会在 Apple 广告、Apple Store 零售店以及在线平台展出。

苹果公司的「Shot on iPhone」摄影大赛由专业摄影师和 iPhone 相机专家组成的大赛评审组评选出 10 幅获奖作品，全球的评审组成员包括 Pete Souza、Austin Mann、Annet de Graaf、Luísa Dörr、陈漫、Phil Schiller、Kaiann Drance、Brooks Kraft、Sebastien Marineau-Mes、Jon McCormack 和 Arem Duplessis，他们也纷纷针对获奖作品发表了自己的见解和感言。

苹果官网关于 10 幅获奖作品与摄影师的详情介绍：https://www.apple.com/cn/newsroom/2019/02/apple-highlights-best-photos-shot-on-iphone-around-the-world/

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

苹果折叠屏手机、华为Mate X 三星 折叠屏

苹果折叠屏手机渲染图曝光 有望在2020年推向市场

· 苹果折叠屏手机、华为Mate X 三星
支付宝 支付宝到店付 支付宝红包

瓜分9亿 支付宝到店付活动3月1日正式开启

· 支付宝 支付宝到店付 支付宝红包
机器人 档案管理员 数字化

机器人接手档案管理员工作 高效扫描分类且便于管理

· 机器人 档案管理员 数字化
外骨骼 Trexo Robotics 残疾儿童

同窗室友合作创业 开发外骨骼让残疾儿童重新动起来

· 外骨骼 Trexo Robotics
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
苏宁 苏宁手机 折坏险 折叠屏手机折坏险 折叠屏手机 原创

苏宁推折叠屏手机折坏险 华为Mate X折起来不心疼

· 苏宁 苏宁手机 折坏险
小米9 王源定制手机壳 雷军 小米 网络营销

小米9推王源定制手机壳、主题及语音 粉丝：雷总，你懂我

· 小米9 王源定制手机壳 雷军
支付宝 蚂蚁森林 合种家庭树

支付宝公布合种家庭树最积极城市名单 杭州竟然不是第一

· 支付宝 蚂蚁森林 合种家庭树
比尔盖茨 比尔盖茨回应排队买汉堡 微软

比尔盖茨回应排队买汉堡：我不太上相，但汉堡是真好吃

· 比尔盖茨 比尔盖茨回应排队买汉堡 微软
查看更多
﻿

编辑推荐

瑞幸咖啡又开两家分公司 门店或达2048家

[动态]· 02月27日

腾讯成长守护平台“星星守护”模式启动技术测试

[见闻]· 02月27日

杨元庆diss折叠屏手机：大多是PPT产品 拿不出手

[动态]· 02月27日

熊猫直播再将斗鱼告上法庭 案由为​不正当竞争纠纷

[见闻]· 02月27日

饿了么口碑宣布将招5000名新员工 加大人才培养计划

[见闻]· 02月27日

男子改装路边电话亭玩游戏 中国电信客服表示会去核实情况

[动态]· 02月27日

拿奖拿到手软！小米米家荣获9项德国iF设计奖

[动态]· 02月27日

全球估值最高AI芯片独角兽诞生：地平线融资估值30亿美元

[资本]· 02月27日