LG Uplus已部署5500个5G基站 计划年底覆盖韩国主要城市

备受关注的第五代移动通信技术已开始在部分国家商用，电信运营商也在进行5G基站等的部署，以加速5G商用，LG集团旗下的韩国电信运营商LG Uplus，就已部署了 5500 个5G基站，计划5G网络在年底覆盖韩国的主要城市。

外媒在报道中表示，LG Uplus在韩国所拥有的5G基站数量，远高于其竞争对手SK Telecom和KT，较他们都要高出 3000 多个。

而LG Uplus还会继续增加5G基站的数量，他们的计划是5G网络在今年年底覆盖韩国的主要城市，为了推进这一计划，LG Uplus的CEO已在上月公布了投资计划，他们计划投资超过 4 万亿韩元(约 35 亿美元)。

韩国是全球最早开始5G商用的国家之一，包括LG Uplus、SK Telecom和KT在内的韩国三大电信运营商，已在去年 12 月 1 日推出了5G商用服务，初期面向企业用户，个人用户预计今年 3 月开始使用。

而作为韩国重要的电子厂商，在推进5G商用的同时，LG也在着手6G方面的研发，LG电子在本月已宣布在大田市的韩国科学技术院内设立了6G研发中心，以求先于竞争对手进入6G市场。