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全系骁龙 660 AIE 处理器 AI 双摄小米 6X 仅售 1599 元起

2018-04-25 18:22 稿源：站长之家  0条评论
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4月25日，“前后2000万，拍人更美”的小米6X在武汉正式发布。小米6X使用全金属“杨柳腰”纤薄设计，共有五种机身颜色;前置2000万像素“治愈系”自拍相机，后置采用1200万+2000万AI双摄，白天夜晚都清晰;全系标配高通骁龙660 AIE处理器，最高配备6GB大内存。小米6X将于4月27日首销，仅售1599元起。

同时在此次新品发布会上，雷军宣布了一项董事会通过的决议：从2018年起，小米向用户承诺，每年整体硬件业务，包括手机和各种生态链产品的综合净利润率不超过5%，如超过，我们将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。


6X-一手好牌.png


多彩配色纤薄机身，“杨柳腰”设计

小米6X拥有全金属机身，配以赤焰红、流沙金、冰川蓝、曜石黑、樱花粉五种时尚颜色。与机身同色系，浑然一体的隐形天线极大增加了小米6X的科技感。

整机厚度非常纤薄，仅有7.3毫米厚，“杨柳腰”设计的运用，更让小米6X的视觉厚度大幅收窄，并更加贴合手掌，握起来更加舒适自如。后置超浅指纹区结合机身防指纹涂层，手感可以说是如丝般顺滑。


6X-红-背面-斜侧.png


前置2000万像素四合一，“治愈系”自拍

小米6X前置相机使用的索尼IMX376传感器，支持像素四合一技术。暗光场景下，IMX376的四个像素将合成为一个2.0μm的大像素，大幅提高单位像素感光量，让夜景拍照和视频更清晰、更明亮，并可在极暗环境下自动打开柔光灯进行补光。而在光线充足的白天，前置相机则可充分享受2000万像素高解析力的好处，眉毛头发都根根分明。

小米的自研AI拍照算法，让小米6X成为首款支持前置场景相机的手机，智能识别12类自拍场景，进行人景分离处理，特别是在夜景下可获得梦幻的光斑效果。在基于海量的女生自拍照分析并优化AI机器训练模型后，即使没有双摄像头的支持，小米6X前置AI相机也可准确判断需要虚化的区域精准抠图，并针对女生喜欢戴头饰和比手势等自拍场景进行了专门优化，实现如单反般的虚化效果。

在女生最关心的美颜方面，小米6X的AI护妆美颜功能可智能识别面部妆容，在美颜的同时智能保护唇部、眼部化妆细节颜色，让精心打扮后彩妆的魅力完全展现在照片上。小米6X的前置2000万相机可以称作是“治愈系”，让自拍甚至成为放松心情、忘却烦恼的一种方式，让人一拍就有好心情。

后置2000万AI双摄，白天夜晚都清晰

此次小米6X采用全索尼相机，后置1200万像素索尼IMX486加2000万像素索尼IMX376的组合，可基于光线条件自动切换成像。光线不佳的夜晚人像，IMX376四合一2.0μm大像素结合双f/1.75大光圈，让进光量得到极大提升，夜景人像模式拍摄更清晰。


6X-红-正背组合1.png


小米6X后置相机保留了小米MIX 2S同样的AI场景相机功能，可智能识别25种标签，实现多达206种场景的实时优化，还能拍摄逆光人物剪影。日本时尚风向标、著名摄影师兼导演蜷川实花还为小米6X量身定制了大师滤镜，五种滤镜风格选择让你随手一拍就有大片的感觉。

全系标配骁龙660 AIE处理器，旗舰性能

小米6X搭载骁龙660 AIE处理器，AI性能大幅提升。小米6X内置的AI语音助理“小爱同学”覆盖近百项语音操作技能，让复杂操作变成一句话的事儿。还可利用小米6X的AI智能翻译功能实时翻译菜单、商品说明等;或者在追剧时通过AI拍照购物，一键下单明星同款;更可通过AI智能识物查看食物卡路里，更好执行健身计划。

作为官方性能优化合作伙伴，小米6X满血版《王者荣耀》可实现高帧率的稳定表现。小米6X在7.3mm轻薄机身之下，依然内置了3010mAh电池，配合AI智能省电，可重度使用一天，同时小米6X也支持了高通QC3.0快充。

小米6X将于4月27日10时在小米商城、小米之家、有品、小米直供点、京东、天猫官方旗舰店、苏宁易购、国美互联网、唯品会、小米授权体验店、迪信通、乐语以及全国核心零售客户正式开售。其中4GB内存+64GB存储版本售价仅1599元，6GB内存+64GB存储版本售价1799元，而6GB内存+128GB存储版本售价更是仅有1999元，几乎是主流厂商6GB+128GB手机最低的价格。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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