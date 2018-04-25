微信小游戏最强弹一弹怎么得高分 最强弹一弹高分攻略教程

最近又有一款新的小游戏刷爆朋友圈，这款游戏叫“最强弹一弹”，那么想要获得高分有什么技巧呢，怎么样才能够取得高分，小编这里整理了下一些方法，一起来看看吧。

最强弹一弹有什么技巧?最强弹一弹技巧玩法介绍：

1、瞄准好方向：

弹球的话，发射的时候我们 是可以瞄准方向的，要是在那个部位，有一个落单的砖块的话，我们可以先行瞄准，把他给消灭了，然后继续我们后面的游戏。

2、尽量让球多一些弹射：

我们可以让球故意去碰撞一些角落，这样球就可以在砖块和墙体之间进行弹射，砖块碰到 的次数就会变多，我们消灭起来的速度就会变的更加的快了。

3、吃到更多的道具：

游戏里会有很多的道具，比如关卡闯关的时候对我们的球分裂，变成更多球的道具，吃到了球会变的更多，我们消灭的威力肯定也就提高了，分数就更高了。

4、优先去打数字少的砖块：

砖块上的数字是什么意思呢?其实就是球弹到几次，可以消灭的次数，大家可以优先去瞄准消灭一些数字少的砖块，一个一个来，给其他砖块留一点时间。

5、点击闪电快速打击：

我们如果瞄准的很好，这些砖块不断的在弹射的话，系统右上角会有闪电，我们可以点击，弹射的会更快，这是奖励系统，说明我们操作的不错。

6、砖块越近游戏结束的越快：

如果你有一个砖块，离最上面越来越近了，但是你没有办法去消灭他的话，那你可能就要做好心理准备了，这个砖块靠近的时候，游戏也就意味着要结束了。

7、我拿到的分数：

这是我最后拿到的分数，掌握了游戏技巧之后，我们就要瞄准好，然后多尝试了，相信大家也可以随随便便就拿到一两千分的高分哦，加油了~

最强弹一弹游戏这款物理弹射类休闲手游简单的游戏玩法，趣味性的操作体验，虽说玩法轻松，但是挑战性很大，欢迎加入挑战。