3月27日发布 华为确认新旗舰机就是P20：主打AI拍照

P10 之后，华为的新机突然有了P11 和P20 两种说法，但根据爆料来看，后一种的可能性更高。据TR报道，在华为官方的一段宣传材料中，正式确认了 3 月 27 日在法国巴黎登场的就是P20。海报还强调，此次有AI加成的拍照功能将是极大的亮点。

这样一来，即将在 2 月 26 日开幕的MWC2018 上，华为将带来的应该就是平板(MediaPad M5 系列)和笔记本产品了，至少从海报来看的确如此。

Onleakes的P20 渲染

综合目前的资料，P20 代号Emily(国行入网EML-AL00/TL00)，5. 7 英寸显示屏，顶部“刘海设计”，集成了一套称之为Point Cloud Depth Camera的人脸识别系统，直接PK iPhone X的Face ID/Animoji(动画表情)。

内置麒麟 970 芯片，6GB运行内存，正面指纹设计。

背部是竖排的三颗摄像头，其中两颗凸起在一整块模组上，不出意外依然是徕卡参与调调教。

Onleaks的P20 Plus渲染

P20 Plus代号Charlotte，屏幕升级到 6 英寸，也是刘海屏，但指纹在目前的渲染图中均没有了踪迹，一种可能是华为将其升级到了屏下指纹，另一种可能是和iPhone X类似直接砍掉，而是主推人脸识别。

电池容量方面，P20 是3320mAh，P20 Plus是4000mAh。

另外，华为还准备了第三款刘海屏产品P20 Lite，然而是后指纹。不过根据华为一贯的习惯，这款产品可能不一定会同步现身 3 月底的盛大发布会。

P20 Lite