2018支付宝新春有礼活动攻略_支付宝新春有礼活动怎么参加？

昨天支付宝不仅开启了集五福活动，同时还低调上线了新春有礼活动。由于活动是邀请制，所以不是所有的人会看到活动入口。下面一起来看看支付宝新春有礼活动攻略吧！

2018 支付宝新春有礼活动攻略

活动时间：

2018 年 2 月 6 日到 2018 年 3 月 2 日

活动内容

1、本活动为邀请制，绑定中国大陆地区手机号码的用户有机会通过支付宝手机客户端内活动宣传等入口参加活动。 2、参加用户可以通过吱口令、二维码图片、链接等途径邀请其他支付宝用户。 3、发出邀请用户：有机会获得随机金额奖励（直接存入支付宝余额）。 4、被邀请用户：获得随机奖品，如不同类型红包或祝福卡片。参加用户需要完善身份信息方可领取奖品。 5、被邀请方领取的奖品请至支付宝首页-卡包查看详情。

2018 支付宝新春有礼活动怎么参加？ 支付宝新春有礼活动入口在哪？

在支付宝首页可以找到活动入口。也可以直接通过支付宝扫下方的二维码参加。

另外通过复制这一句话也可以直接参加——【支付宝新春有礼！我要给最牵挂的你，送财富、送平安、送欢乐、送陪伴！春节期间， 6000 万现金福利随机派送，福气相伴一整年！】#吱口令#长按复制此条消息，打开支付宝即可参与活动Ru6QZx43vM

2018 支付宝新春有礼活动常见问题

1、新春有礼活动如何参加？

1）本活动为邀请制，绑定中国大陆地区手机号码的用户有机会通过支付宝手机客户端内活动宣传等入口参加活动。 2）参加用户可以通过吱口令、二维码图片、链接等途径邀请其他支付宝用户。 3）发出邀请用户：有机会获得随机金额奖励（直接存入支付宝余额）。 4）被邀请用户：获得随机奖品，如不同类型红包或祝福卡片。参加用户需要完善身份信息方可领取奖品。 2、为什么无法参与新春有礼推广活动？

送礼方为系统邀请制，绑定中国大陆地区手机号码的用户有机会通过支付宝手机客户端内活动宣传等入口可参与给朋友送礼。 收礼方无系统名额限制。

3、新春有礼的奖品什么时候发放？

奖品实时发放

4、新春有礼分享者获得的红包如何查看？

获得的红包请到支付宝-余额中查看

5、新春有礼被邀请者的福利如何查看？ 请到手机支付宝-卡包

6、为什么新春有礼的奖品无法使用？

需要您按照奖品使用规则操作使用，请您进入手机支付宝-卡包查看奖品使用规则。

7、新春有礼被邀请者的福利如何使用？

需要您按照奖品使用规则操作使用，请您进入手机支付宝-卡包查看奖品使用规则。