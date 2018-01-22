青蛙旅行怎么玩？攻略说明 青蛙旅行汉化版下载

曾经推出猫咪后院的HIT-POINT公司最近推出了一款旅行青蛙游戏，可以说让不少佛系青年沉迷其中，目前在中国区App Store上已经排名第一，短短几天大家就开始养青蛙了。不过目前还没有汉化版的iOS版本，但是已经有汉化版安卓游戏包。

可能大家都想问下这个怎么玩，有什么攻略的，现在小编整理了下，一起来看看吧。另外页面最下方提供旅行青蛙安卓版汉化游戏下载，喜欢的可以下载试试。

1、邮箱里的东西是什么，为什么我点不开。

清掉后台，连上寝室WIFI，打开游戏，就可以看到广告，拿到券。

2、三叶草：三叶草定期收割就可以，它自己会长出来的。不要种子，不用理睬。偶尔长出来的四叶草是守护符。

3、来客蜜蜂蜗牛乌龟怎么喂：

首先点一下他们，会跳出来青蛙带回来的特产，点一下其中一样，就喂给他们了。就会显示他们吃饱了/吃不下了/很开心的字。他们的到来会给我们一张券，而离开之后会回信给我们三叶草。

4、要怎么给青蛙准备食物：商店里买吃的，给背包里塞好东西，然后就结束了。

5、这个券怎么用：

券主要来源：访客所给和青蛙旅行带回来的东西，在商店的抽奖机那里抽奖，会掉出来白玉青玉绿玉(我的理解就是各种小球球)不同颜色的小球球会有不同的奖品。如此非的我至今只掉出过白玉青玉。白玉是一张券也算是心灵安慰吧。青玉(就是蓝球球)是守护符，可以顶替四叶草的位置。

6、青蛙的生活：不管是青蛙吃饭写信读书都是他自己 的活动我们无法干扰，所以青蛙一直读书/写信/手工怎么办?没有办法只能看着。

7、青蛙不回来怎么办，都好久不回来了?这个也无法干扰只能等

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