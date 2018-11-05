火币李林：分布式账本最大的挑战是法律 没法院认可就没有实际应用意义

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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 5 日消息 据经济参考网消息，近日，火币CEO李林在清华x-lab 区块链公开课做了主题为《区块链赋能实体经济的路径与前景》的分享。李林表示，“ 分布式账本最大的挑战是法律，如果没有最高法解释，如果债权关系登记到区块链上法院不认，就没有实际应用意义。还有链下真实世界的问题，如何防止链下到链上的过程不作弊，有待探索完善。”
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