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杭州互联网法院院长：上线电子证据平台和司法区块链，解决存取证难题

2018-11-05 17:21 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 5 日消息    据浙江在线消息，杭州互联网法院院长杜前表示，作为全国首个互联网法院，杭州互联网法院创新审判模式。其中上线全国首个电子证据平台和司法区块链，解决电子证据存取证难题，利于前置化解决纠纷。“杭州互联网法院的不断拓荒，把庄严的现实法庭直接“搬”到了网络虚拟空间，真正让打官司‘一次都不用跑’”，杜前补充道。

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