建行未来三年将为1亿农民工提供工资款区块链服务

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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息 据新快报消息，中国建设银行携手建信开太平在广州正式发布了“民工惠”产品并重点推介“农民工普惠服务平台”，该平台旨在缓解了企业融资难、民工工资发放难问题。
报道称，按照计划，建设银行将于未来三年为 1 亿农民工提供工资款区块链服务，为 1000 万农民工提供工资款融资。
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