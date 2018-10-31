蚂蚁金服CTO程立：区块链技术有望解决新的信用机制问题

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今日块讯(ChinaZ.com) 10 月 31 日消息 据人民网消息，在海南博鳌举办的 2018 一带一路区域合作论坛上蚂蚁金服CTO兼国际事业群COO程立表示，区块链是未来数字经济重要的技术支持，有望解决新的信用机制问题。
他还表示，虽然区块链技术还处于发展早期，距离实际的业务应用还有很大距离，他们希望通过应用场景的驱动，检验区块链技术到底能给社会创造什么价值。
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