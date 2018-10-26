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第99届全国糖酒商品交易会将针对区块链等话题举办论坛和研讨会

2018-10-26 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com) 10 月 25 日消息    据人民网报道，第 99 届全国糖酒商品交易会于 2018 年 10 月 25 日在长沙国际会展中心开幕。据介绍在本届会上，将针对互联网、区块链、供应链金融、新零售、消费升级、渠道下沉等多个业内热议的话题，举办了多个论坛活动和研讨会，帮助厂商和业内人士更好地洞察产业现状和未来发展趋势，发现更多商机。

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