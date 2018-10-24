中国农业银行副行长：区块链、人工智能等技术对银行业产生革命性影响

今日块讯(ChinaZ.com) 10 月 24 日消息： 据中国经济日报报道，中国农业银行副行长王纬发文称，随着金融科技的广泛应用，农村信息化、数字化建设加速推进，对如何有效破解农户融资难、融资贵、融资慢问题提供了契机。

王纬还表示，当前，云计算、大数据、区块链、移动互联、人工智能等一系列信息技术集中涌现，金融科技迅速发展，对银行业产生革命性影响。同时农村生产生活的持续数字化沉淀下越来越多可供分析使用的大数据。