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块讯

阿布扎比与比利时港口展开合作 试点区块链贸易项目

2018-10-22 10:15 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com)10 月 22 日消息：    据CCN报道，阿布扎比港口已经与比利时展开合作，开始了一项区块链供应链试点项目——Silsal。

据介绍，Silsal使用电子区块链分类系统，提供货物供应链过程全方位可视化和简单化效果。如果测试成功，Silsal项目有望在阿布扎比港口和比利时安特卫普港口之间实现自动交易、识别和确认货物单据。每

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