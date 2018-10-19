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美国法警局将主持拍卖660个比特币

2018-10-19 16:16 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com)10 月 19 日消息：    据ethnews消息， 10 月 18 日，美国法警局宣布将举行一场拍卖会，出售在各种刑事调查中缴获的 660 枚比特币。据悉，拍卖将于美国东部时间 11 月 5 日 上午 8 点到下午 2 点举行。想参与拍卖的各方需要在 10 月 31 日前，在美国法警局登记并预存 20 万美元。

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