OKEx将对安全问题严重TOKEN进行隐藏或下线交易对

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今日块讯(Chinaz.com) 8 月 3 日消息 日前，OKEx官方发布了关于隐藏TOKEN及下线交易对规则的公告，OKEx称平台会对已上线的TOKEN进行跟踪观察，对于未能持续运营且存在安全隐患的区块链创新项目TOKEN予以警告，情节极其严重的TOKEN将进行隐藏或下线交易对。隐藏的TOKEN无法在币币列表、涨跌幅排行榜展示，隐藏TOKEN的交易不受影响但需用户主动搜索TOKEN名字才会在币币交易区显示。

隐藏TOKEN及下线交易对规则如下：

隐藏TOKEN及下线交易对规则包括但不限于以下规则，下列规则可能不尽详细，但OKEx通常以下列规则评估某个区块链创新项目TOKEN或交易对是否启动隐藏或下线流程：

1. 项目及团队方面

1.1.项目团队、产品及商业模式发生重大变更，需通知OKEx团队进行重新审核，OKEX团队将根据项目情况进行客观审核，如未经OKEX同意自行变更的，或将项目私下进行转让或售卖的，平台将对项目做下线处理。

1.2.项目团队创始人、联合创始人、顾问等个人信息严重作假或涉嫌卷入操纵市场价格、面临重大法律以及负面问题(例如：涉毒、窃取数据等)，OKEx将重新启动针对团队成员的背景调查，调查期间终止交易。调查结果良好的可恢复交易，否则做下线处理;

1.3.项目本身被SEC或其他国家、地区司法机关、监管部门等通报涉嫌违法违规的。

2. TOKEN及交易方面

2.1.未提前15天告知交易平台和用户，TOKEN总量临时增发或出现分叉;

2.2.单个交易对连续一周日交易量低于5BTC，单个币对24小时内零成交;

2.3.项目方故意隐瞒可能出现的严重影响TOKEN价格的重大事件;

2.4.团队及基金会地址从未在官网及社交媒体披露过，且TOKEN未按照锁仓机制及披露情况使用。

3. 运营方面

3.1.信息披露出现重大偏差，欺骗用户及交易平台;

3.2.网站无法访问，社交媒体及社群超过两周无人维护;

3.3.未开通微信公众号、Facebook、Twitter等主流社交媒体，且对于媒体报道的负面无应对能力;

3.4.社交媒体或官网一个月未披露任何项目进展(例如：开发进度、版本更新、团队动向等);

3.5.项目方宣传或市场行为严重损害OKEx或社区利益。

4. 项目落地

4.1.项目开发未按照白皮书规划的时间节点开展，且出现进度延期官网无任何回应公告;

4.2.公链/协议层项目源代码(GitHub)三个月未更新，应用类项目产品三个月版本无任何更新;

4.3.项目涉嫌洗钱、欺诈或传销等违法犯罪活动。

5. 技术安全问题

5.1.项目主网切换时或存在安全隐患，项目方拒绝缴纳风险保障金;

5.2.智能合约代码存在溢出等安全漏洞;

5.3.项目发生或者存在51%被攻击的分叉问题。

隐藏TOKEN及下线交易对流程

OKEx可能出现在未提前通知用户的情况下隐藏TOKEN或下线交易对，但是通常情况OKEx会提前公告通知用户。由于每个TOKEN可能存在安全隐患的情况不同，最终隐藏或下线某个TOKEN的时间以届时发布公告中的时间节点为准。