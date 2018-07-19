FCoin：平台每天拿出总收入10%回购FT，并永久锁仓

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 19 日消息 FCoin在发布了关于创新型【锁仓即挖矿】交易品种 FCandy 发行的公告后，又宣布了回购FT并永久锁仓的机制。

官方表示，即日起，FCoin平台将每天拿出FCoin总收入的10%(即平台收入的50%)，用于从二级市场回购FT，并公开投放至FCandy(永久锁仓)。

创新型【锁仓即挖矿】交易品种 FCandy 发行具体内容如下：

亲爱的社区用户：

FCoin即日起推出创新型【锁仓即挖矿】交易品种FCandy(FCoin糖果)，其特点为：

1. FCandy是一个集合多种数字资产的资产池，完全透明化运作，并在社区投票机制启动之前，遵循“永久锁仓”的原则，即所有转账进入FCandy资产池的币种，不能向二级市场出售，也不能对外转账，地址对所有人公示。FCandy将拥有其资产集合中所有权益(包括但不限于分红、投票等等，但所有需主动行使的权益均要经过社区投票才能行使)。

2. FCandy采取“锁仓即挖矿”的发行机制，即向FCandy资产池中投入的任何有价的数字资产(有交易价格或私募价格)，将对应增发不超过投入资产总价值5%的FCandy，折算价格按前一天的FCandy市场交易均价。

3. FCandy的分配机制为：

(1)所有新发行(按日增发)的FCandy，分配权属于全体FCoin社区注册用户。FCoin将尽快推出FCandy的投票功能，在此之前，FCandy的的运作机制严格按照事先约定要求运作，并由FCoin平台负责实施。

(2)FCandy将采用两种主要分配机制：一是按FCoin社区注册用户的资产总额(仅限主板上线的资产总额)快照，定期免费空投给所有FCoin社区注册用户;二是奖励推荐新用户注册。具体细则以日后公告为准。

4. FCandy的资产来源分为两种：

(1)FCoin平台主动投放：FCoin平台计划每天拿出FCoin总收入的10%(即平台收入的50%)，用于从二级市场回购FT，并投放至FCandy。具体计划以未来公告为准。

(2)项目方主动投放：FCoin创业板“ETH交易区”即将推出新的上币规则，该上币规则将鼓励项目方向FCandy投放自己的代币，从而惠及所有平台用户。

5. FCandy资产池中的高价值资产，在FCandy持有者投票机制启动后，可以经过社区投票方式处置资产池中的部分资产，资产处置方式包括但不限于拍卖、协议转让、折扣变现等，并将所得收益按照FCoin社区注册用户持有的FCandy资产比例进行分配。