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FCoin创业板整上币规则调、新增“USDT交易区”

2018-07-13 15:54 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 7 月 13 日消息    今天，FCoin官方发布了创业板上币规则调整、板块新增计划的公告，其中FCoin创业板当前采取的“累计充值人数排名”的上币规则，将于 2018 年 7 月 16 日结束。此外，创业板开放交易的所有ETH交易对，将统一升级为“ETH交易区”，新增“USDT交易区”等。以下为公告全文：

image.png

项目方及社区用户：

 1.FCoin创业板当前采取的“累计充值人数排名”的上币规则，将于2018年7月16日0点(GMT+8，以下同)正式结束，即2018年7月16日0点为最后一期通过累积充值人数排名获得上币排期资格。另外，FCoin创业板退市规则已经公示，请项目方务必提前知悉。 

2.在FCoin创业板开放交易的所有ETH交易对，将统一升级为“ETH交易区”。FCoin创业板“ETH交易区”的上币规则，将在近期予以公示。规则仍将遵循“注册制”的理念。 

3.为了鼓励流动性好的项目获得更多交易机会，FCoin创业板将新增“USDT交易区”。开通USDT交易对、并进入“USDT交易区”的币种选择原则初步定为：连续15天日交易量超过1000ETH的币种，即可开通“USDT交易区”相应交易对。相关细则以之后公告为准。 

4.由于FT本身是FCoin权益的代表，拥有利益回馈机制及价值中枢。为了鼓励项目方采用FT进行项目资金募集，FCoin创业板将新增“FT交易区”，该区的上币规则采取“FT募资证明(PoFT)”上币机制：凡是采用FT募集资金的早期项目，且募集金额大于300万个FT，即可获得创业板“FT交易区”上币排期的权利。相关细则以之后公告为准。

FCoin Team

2018年7月13日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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