FCoin创业板退市规则：涉嫌传销、欺诈、洗钱将退市处理

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 12 日消息 今天，FCoin发布了创业板退市规则，规则中针对项目方作出多项要求，比如涉嫌传销、欺诈、洗钱、恐怖融资等行为;出现重大风险事件，包括黑客盗币，隐瞒增发等等行为都将作出退市处理。以下为官方公告全文：

项目方及社区用户：

以下情况，FCoin创业板会做退市处理：

1.FCoin收到涉嫌传销、欺诈、洗钱、恐怖融资等行为的举报，经平台反馈给项目方后，项目方无法举证，或项目方可以举证但拒绝缴纳风险保证金的的情况，做退市处理。

2.连续两次没有提交项目进度报告(每周提交一次)时，项目方将收到FCoin发出的没有按时提交进度报告的警告。FCoin在对同一个项目连续发出第二个没有按时提交项目进度报告警告时(连续四周没有提交项目进度报告)，将同时告知项目方，其项目没有尽到向公众披露信息的责任，做退市处理。

3.连续 15 个交易日跌破发行价的50%，项目方将收到FCoin发出的交易价格异常警告。FCoin在对同一个项目连续发出第二个交易价格异常警告时(连续 30 天跌破发行价的50%)，启动公开调查程序，以判断其上币过程是否存在虚假陈述(如提供不实的私募价格)。FCoin有权对任何启动公开调查程序的项目，做退市处理。

4.连续 15 个交易日，日平均交易额低于100ETH，项目方将收到FCoin发出的流动性低下警告。FCoin在对同一个项目连续发出第二个流动性低下警告时(连续 30 天，日平均交易额低于100ETH)，将同时告知项目方，其token流动性低下，已经不符合上币要求，做退市处理。

5.项目方对外公开宣传或者市场活动，损害到FCoin社区利益，经沟通无效的，做退市处理。

6.项目方出现重大风险事件，包括黑客盗币，隐瞒增发等等行为的，做退市处理。

以上规则，自 2018 年 7 月 16 日起正式实行。

FCoin Team

2018 年 7 月 12 日