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FCoin发布公告：进行收入倍增计划算法调整

2018-07-10 17:16 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 7 月 10 日消息    今天下午，FCoin发布收入倍增计划算法调整公告，官方称定于 2018 年 7 月 10 日16： 00 时起(GMT+8)，将【每小时的挖矿额外收入】算法进行调整。主要调整内容见公告全文，如下：

亲爱的社区用户：

正如挖矿收入倍增计划第二阶段启动公告所说，本计划的启动，是本着提升FCoin社区交易的流动性，并鼓励持有FT的原则。

为了进一步贯彻鼓励持有FT的原则，我们定于 2018 年 7 月 10 日16： 00 时起(GMT+8)，将【每小时的挖矿额外收入】的算法调整为(其他规则不变)：

每小时的挖矿额外收入 = 系数一 * 系数二 * 正常交易挖矿收入

(每小时挖矿额外收入累积，最高不超过用户该小时整点快照持有FT总量的0.5%)

系数一 = 用户整点快照FT持有量 * 100 / FT总流通量

(系数一最高不超过10%)

系数二的算法为：

先定义 24 小时涨幅 C = (FT/USDT本小时均价 -24 小时前FT/USDT所在小时均价)/24 小时前FT/USDT所在小时均价

若 C <= -2%， 则 系数二 = 0

若 C >= 2%， 则 系数二 = 1

若 -2% < C < 2%， 则 系数二 = (C + 2%) / 4%

补充说明：

原有的用户手续费100%返还(参见“交易即挖矿”原理)是FCoin的既定原则，不是活动，会持续到FT总流通量达到 100 亿的发行上限。

FCoin还有许多地方需要成长，感谢您对FCoin的支持，期待您的宝贵意见。

FCoin Team

2018 年 7 月 10 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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