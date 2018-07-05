“扫一扫”分享到微信

块讯

OKEx发放ADD糖果公告：今日15:00开放ADD的领取

2018-07-05 14:55 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 5 日消息    今天下午，OKEx发布了关于发放ADD糖果的公告，官方称OKEx将根据 2018 年 6 月 1 日12： 00 的用户EOS持仓快照数据，按照2： 1 比例来发放ADD糖果(包括EOS持仓量小于 100 的用户)。OKEx将于今日15： 00 开放ADD的领取，用户可通过OKEx资金管理-我的钱包-选择ADD来领取。此外，ADD提现待EOS主链稳定运行后开放，暂不开放其充值和交易业务。

以下为公告全文：

亲爱的OKEx用户：

经过跟项目方沟通达成一致，OKEx将根据香港时间 2018 年 6 月 1 日12： 00 的用户eos 持仓快照数据按照2： 1 比例来发放ADD糖果(包括EOS持仓量小于 100 的用户)，糖果发放时间如下：

OKEx将于香港时间 2018 年 7 月 5 日15： 00 开放ADD的领取，届时您可以在OKEx资金管理-我的钱包-选择ADD领取，来领取您的ADD，所有领取的ADD将直接进入您的OKEx钱包账户中。

另外，ADD提现待EOS主链稳定运行后开放，暂不开放其充值和交易业务。


OKEx将持续不断为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

OKEx 

2018 年 7 月 5 日


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

OKEX今日全球首发OK06ETT

OKEX今日全球首发OK06ETT

李书沸跳槽风波全解析：弃OKEx而投火币背后的“主意”

李书沸跳槽风波全解析：弃OKEx而投火币背后的“主意”

继火币平台，OKEx宣布上线Libra Credit (LBA)

继火币平台，OKEx宣布上线Libra Credit (LBA)

李书沸再度回应入职火币一事：没签竞业条款，请OK善待员工

李书沸再度回应入职火币一事：没签竞业条款，请OK善待员工

相关热点

搜狐旗下狐狸金服成立区块链研究中心

· 狐狸金服 区块链研究中心 区块链

币安Binance上市Mainframe（MFT），充值通道已开放

· 币安Binance 币安

火币澳洲宣布开放BTC、ETH、BCH、LTC交易对

· 火币澳洲 火币

火币全球站公告：恢复EOS充提币业务

· 火币全球站 EOS EOS充值

日本网友回应中国网友点赞，相约下次一起 网友调侃：我们做不到

· 日本网友回应中国网友点赞 俄罗斯世界杯

ofo小黄车App上线小游戏：不盈利只为增强用户粘性

· ofo小黄车App上线小游戏 小黄车 小游戏

雷军晒图小米8广告遍布香港 网友：为上市造势

· 雷军 小米香港 小米8广告

王思聪玩逆水寒遭玩家围殴爆装备 网友：心理平衡了

· 王思聪玩逆水寒 逆水寒

李彦宏去年“吹的牛”实现了，百度无人车量产发车

· 百度无人车 阿波龙 百度无人驾驶

3天打印1套别墅造价仅20万 网友：3D打印能打地皮吗？

· 3天打印1套别墅 3D打印 3D打印技术
查看更多
﻿

编辑推荐

微信公众号被曝封禁西瓜视频链接 腾讯下饭视频则不受影响

[动态]· 07月05日

售价 599 元！华为数字耳放开卖：无需充电，即插即用

[数码日爆]· 07月05日

搜狐旗下狐狸金服成立区块链研究中心

[块讯]· 07月05日

小米 MIUI 10 机型将支持 LDAC 功能：比蓝牙效率高三倍！

[数码日爆]· 07月05日

博士骑ofo被撞摘右肾，多处骨折挫伤肇事者不明

[动态]· 07月05日

小米Max 3背壳曝光：竖排双摄 金属机身

[数码日爆]· 07月05日

中兴通迅任命新高管：德国部门前主管徐子阳担任新CEO

[动态]· 07月05日

错过移动互联网早期红利 就不要再错过这次的百度小程序

[动态]· 07月05日