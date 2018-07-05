OKEx发放ADD糖果公告：今日15:00开放ADD的领取

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 5 日消息 今天下午，OKEx发布了关于发放ADD糖果的公告，官方称OKEx将根据 2018 年 6 月 1 日12： 00 的用户EOS持仓快照数据，按照2： 1 比例来发放ADD糖果(包括EOS持仓量小于 100 的用户)。OKEx将于今日15： 00 开放ADD的领取，用户可通过OKEx资金管理-我的钱包-选择ADD来领取。此外，ADD提现待EOS主链稳定运行后开放，暂不开放其充值和交易业务。

以下为公告全文：

亲爱的OKEx用户：

经过跟项目方沟通达成一致，OKEx将根据香港时间 2018 年 6 月 1 日12： 00 的用户eos 持仓快照数据按照2： 1 比例来发放ADD糖果(包括EOS持仓量小于 100 的用户)，糖果发放时间如下：

OKEx将于香港时间 2018 年 7 月 5 日15： 00 开放ADD的领取，届时您可以在OKEx资金管理-我的钱包-选择ADD领取，来领取您的ADD，所有领取的ADD将直接进入您的OKEx钱包账户中。

另外，ADD提现待EOS主链稳定运行后开放，暂不开放其充值和交易业务。





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OKEx

2018 年 7 月 5 日



